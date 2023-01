Rifiuti abbandonati, a Latina 150 sanzioni: una ogni due giorni

LATINA – Una sanzione ogni due giorni, è il bilancio 2022 della ABC Latina per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata differenziazione dei materiali. Sono oltre mille i controlli effettuati dagli Ispettori Ambientali(che nel corso dello scorso anno sono passati da 2 a 9 unità) e 150 le contravvenzioni elevate anche con l’ausilio delle foto trappole. L’attività di controllo si è concentrata – spiegano dall’Azienda pubblica – soprattutto sulle aree più critiche del territorio comunale in cui il fenomeno della “migrazione dei rifiuti” si è intensificato a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta porta a porta.

Non è evidentemente bastato a dissuadere i tantissimi che si ostinano a sporcare la città, contribuendo a peggiorare la qualità della vita dei suoi cittadini, salvo poi magari gridare allo scandalo quando escono le classifiche. A parte qualche “pigro”, molti di loro, sono “fantasmi” per la Tari, evasori che non pagano il tributo e non hanno nessuna intenzione di cominciare a farlo adesso. Quindi “migrano”, sporcando dove capita, evidentemente sotto casa di chi, al contrario, paga regolarmente da anni il servizio. Alcune sono attività commerciali, altre utenze private. E sarebbe utile, ora che il sistema porta a porta ha raggiunto la gran parte della città, avere i dati di quanti non conferiscono rifiuti, non perché non li producano, ma solo perché caricano in auto la loro spazzatura e senza nemmeno rispettare i giorni di conferimento, sporcano i marciapiedi della città, intorno ai pochi cassonetti rimasti. Sarebbe utile, appunto, anche per comprendere che danno producono alle casse del Comune e quindi al resto della comunità.

“Delle 150 sanzioni elevate nel 2022 (di cui 22 indirizzate ad utenze non domestiche) – si legge in una nota di Abc – il 69% ha riguardato i residenti e il restante 31% utenti non residenti provenienti da Comuni limitrofi. Nello specifico, 31 verbali sono stati effettuati in flagranza di reato, 112 con l’ausilio delle foto trappole e 7 sono scattati nelle aree servite dal nuovo porta a porta in seguito ad attività di ispezione del contenuto di buste abbandonate sul suolo pubblico.

In tutti i casi è stata applicata una sanzione di 300 euro ad eccezione di quattro casi in cui sono stati elevati verbali di importo pari a 500 euro, come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

I CENTRI DI RACCOLTA E LE ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI- Per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti sono operativi tre Centri di Raccolta fissi (via Bassianese, Via Massaro e in località Chiesuola) e le Isole ecologiche itineranti. Si tratta di servizi gratuiti rivolti a tutti i cittadini del Comune di Latina, per accedere è necessario esibire un documento d’identità e la bolletta Tari. Nel corso del 2022 si è registrato un trend crescente di utenti che hanno usufruito del servizio dei Centri di Raccolta con oltre 36mila conferimenti e più di 9.248 tonnellate di rifiuti conferiti rispetto a 7.850 tonnellate dell’anno precedente.

Sul sito di ABC Latina, www.abclatina.it, è disponibile il nuovo calendario delle Isole ecologiche itineranti. Si ricorda che tale servizio non ha più cadenza settimanale a seguito dell’estendersi del nuovo porta a porta che prevede, nelle aree in cui è attivo, il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio e su prenotazione compilando il form nell’apposita sezione del sito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it.

Inoltre, sempre sul sito aziendale è possibile scaricare il nuovo calendario della raccolta porta a porta. In questi giorni è in corso la distribuzione a domicilio del calendario in versione cartacea, che è disponibile anche presso i tre Centri di Raccolta, le isole ecologiche itineranti e al front office ABC in via dei Monti Lepini 44/46, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:45. Il nuovo calendario entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° febbraio.

Per ulteriori informazioni: www.abclatina.it.