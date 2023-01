Scuola e innovazione, il ministro dell’istruzione Valditara a Latina

LATINA – Continua la campagna elettorale sul territorio pontino e molti ministri stanno partecipando ai convegni organizzati dai rappresentanti locali del partito. Ieri all’Hotel Europa, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha partecipato a “: . “, organizzato dalla deputata della Lega Giovanna Miele e dal sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon.

“Il mondo della scuola riunito per confrontarsi e per parlare insieme di innovazione, merito e valorizzazione delle competenze di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale ATA”.

Il Ministro ha parlato prima di tutto dei fondi che dovranno arrivare nel Lazio per gli edifici scolastici sia per la messa in sicurezza che per l’innovazione nella didattica.

All’esterno dell’Hotel Europa una manifestazione della rete degli studenti Medi che però il ministro ha deciso di non incontrare.