Carnevale dei diritti, appuntamento nell’Oasi Q4 di Latina

LATINA – Sabato 18 febbraio, dalle ore 15, il Parco Susetta Guerrini in Q4 farà da scenografia all’evento Carnival – Il Carnevale dei Diritti, organizzato dall’associazione culturale HUMANA e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, un incontro tra teatro, musica e arti visive per offrire al quartiere e alla città un modo nuovo di festeggiare il carnevale, mettendo al centro i diritti umani e i valori dell’integrazione culturale e sociale.

L’evento è a ingresso gratuito ed è pensato per intrattenere adulti e bambini, coinvolgendo tutte le fasce d’età attraverso un’offerta artistica differenziata tra momenti di gioco e intrattenimento e momenti di riflessione.

Programma dettagliato:

“Malala”, reading teatrale (durata 35 min.) dedicato a Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace, attivista pakistana nota per il suo impegno per l’affermazione del diritto all’istruzione, la cui lotta risuonerà con le voci narranti di Nicola Pagano, attore di cinema e teatro che cura anche la regia dello spettacolo, e delle attrici Giada Colafrancesco e Marina Benetti. Il Reading acting prenderà forma proprio dalla storia vera di una donna che, quando era poco più che una ragazzina, ha avuto la rivoluzionaria genialità di rompere il silenzio e di usare la sua voce per pretendere ciò che avrebbe sempre dovuto essere suo e di tutte le altre: Il Diritto all’istruzione. In questa occasione avremo modo di conoscere un estratto del testo “Malala” che, vista l’importanza del messaggio sociale, diverrà una pièce teatrale replicabile in teatri e scuole su scala locale e nazionale.

Concerto dei LatinBlack, band afro-reggae-pop-rock, composta da Raydel F. Mazorra Tapia, Stefano Tamburro, Aliou Diop e Omar Collazo Justiz aka Odiza, che porterà un’esplosione sinestetica di colore in musica, testimonianza vivente del senso di integrazione sociale, scambio e sviluppo culturale, meraviglioso esempio di lavoro e collaborazione artistica per la crescita individuale e collettiva in sinergia continua.

Mostra degli elaborati fotografici e dei video-racconti realizzati dai partecipanti al laboratorio di arte partecipativa “Il Quartiere è il nostro giardino”: nelle scorse settimane i cittadini sono stati invitati a partecipare attivamente al progetto artistico, guidati dalla curatrice e artista visiva Jamila Campagna in un percorso di scoperta del Parco Oasi Verde Susetta Guerrini attraverso la fotografia e le riprese video, incontri di arte partecipativa e relazionale per intensificare l’integrazione sociale e lo scambio culturale, momenti di creatività condivisa in cui l’ambiente naturale e l’ecosistema delle piante sono stati individuati come modelli di riferimento per una convivenza sociale armoniosa. Le fotografie saranno presentate in un percorso espositivo composto da dieci pannelli di grande formato (cm 100×140), mentre sarà possibile fruire i video-racconti per mezzo di QR disposti qua e là nel Parco per favorire una sorta di caccia al tesoro che spinga a guardarsi intorno con curiosità durante le passeggiate nel verde urbano.

Il pomeriggio di eventi sarà accompagnato dall’animazione per bambini a cura di Il Mondo di Calliope che intratterrà i più piccoli nello spirito più classico del Carnevale con face painting, palloncini modellabili, bolle di sapone giganti, giochi di gruppo e zucchero filato.