Domenica in Jazz: a Latina Itai Kriss & Dan Aran Italian 4tet

LATINA – Un altro appuntamento da non perdere con il Jazz, domenica prossima alle 18.00 al Geena di via Custoza a Latina, dove si esibiranno Itai Kriss & Dan Aran Italian 4tet.

Una formazione, e un progetto musicale, nato dalla collaborazione tra Itai Kriss, Dan Aran e due musicisti italiani, Giuseppe Venezia e Daniele Cordisco. Un quartetto nato con l’idea di promuovere il jazz legato alla matrice be-bop/hard-bop che strizza l’occhio, però, anche alla naturale influenza data dalle origini di Kriss e Aran, entrambi israeliani, ma trapiantati negli States.

Quello che si potrà ascoltare domenica è un sound originale fatto di incroci tra il flauto traverso di Itai Kriss e la batteria di Dan Aran, la chitarra di Daniele Cordisco e il contrabbasso di Giuseppe Venezia. Un repertorio di brani originali e un’attenta rivisitazione del songbook americano.

Itai Kriss, nominato ai Grammy ed elogiato dalla Jazz Wax Records come uno dei più eccitanti nuovi flautisti-compositori sulla scena internazionale, è un musicista che domina una varietà di generi musicali con uno stile intriso di suoni jazz, latini e mediorientali. Ha trascorso gli ultimi 20 anni sulla scena jazz di New York City esibendosi e facendo tournée con alcuni dei migliori artisti afro-cubani, latini e di salsa del mondo.

Dan Aran è diventato uno dei batteristi più ricercati di New York City. Negli ultimi due decenni è stato in tournée, ha registrato e suonato, con grandi artisti come Harry Whitaker, Natalie Merchant, Stacey Kent e tanti altri. La capacità di Dan di suonare stili diversi è ciò che lo rende unico. Il viaggio musicale di Dan Aran è iniziato nella sua città natale, Gerusalemme, poi il trasferimento a New York da dove ha iniziato ad esibirsi nei più importanti luoghi del jazz con diverse tournée fatte in Europa, Medio Oriente e Asia.

Giuseppe Venezia, contrabbassista, ha partecipato all’incisione di diversi dischi affiancando musicisti di tutto il mondo sia in studio che dal vivo. E’ co-direttore artistico del Basilicata Jazz Festival. Oggi è considerato una “first call” da molti musicisti americani che si esibiscono in Europa. Ha condiviso palchi e studi di registrazione, in Italia come all’estero, con nomi di prestigio della scena jazz mondiale, ha collezionato importanti esperienze televisive e teatrali. Dal 2015 fa parte della Piccola Orchestra che accompagna Flavio Insinna e ha suonato nel programma televisivo “Il Grande Match” andato in onda, tutte le sere su Rai Uno, in occasione degli Europei di calcio del 2016.

Daniele Cordisco, chitarrista, si avvicina alla musica sin da piccolo grazie alla passione trasmessagli dal padre, anche lui chitarrista jazz. Nonostante la sua giovane età vanta un curriculum da professionista. Ha suonato con alcuni dei musicisti più importanti della scena italiana e internazionale e da qualche tempo si esibisce con Renzo Arbore e i suoi Swing Maniacs con i quali ha registrato la sigla del programma televisivo “Oggi Qui.. Domani Là’” andato in onda su RAI5. Ha vinto importanti premi e si esibisce nei più importanti Festival di jazz italiani e in giro per il mondo. Recentemente ha inciso il suo primo album con la partecipazione di numerosi ospiti tra cui Fabrizio Bosso, Sandro Deidda e Dario Rosciglione.

E domenica, al Geena, sarà possibile ancora vedere le opere della giovane artista pontina, Roberta Modena, grazie alla collaborazione tra la 52nd Jazz e MAD, Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille.

Ricordiamo che per prenotare, o per tutte le info sui concerti, si può scrivere su WhatsApp al numero 350 1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.