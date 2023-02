LATINA – Elly Schlein vince anche in provincia di Latina le primarie del Pd per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito. La 37enne ha ottenuto in provincia il 55,83%, pari a 3.397 voti, contro il 44,17% (2.688 preferenze) di Stefano Bonaccini.

La nuova segretaria nazionale del Pd ha vinto ad Aprilia, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Minturno, Ponza, Priverno, Roccasecca, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina e Ventotene.

I DATI – A Latina la Scheiln ha vinto con 812 contro i 500 voti di Bonaccini, Aprilia 319 a 104, Cisterna 166 a 130, Fondi 139 a 108, Formia 302 a 191, Priverno 128 a 77, Sermoneta 77 a 18, Sezze 189 a 150, Terracina 176 a 90. Bonaccini ha invece vinto a Castelforte 144 a 47, Pontinia 64 a 29, Santi Cosma e Damiano 265 a 10, Sabaudia 153 a 115.