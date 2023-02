Enrico Tiero si conferma recordman di preferenze: “Lavoro di squadra, sul territorio”

LATINA – “Posso affermare che grazie al vostro straordinario contributo avrò l’onere e l’onore di rappresentarvi nel prossimo Consiglio Regionale insieme a Francesco Rocca, nuovo Presidente”. Così Enrico Tiero commenta il risultato elettorale di domenica e lunedì che lo ha visto raggiungere un nuovo traguardo politico e un altro significativo record di gradimento.

Lo hanno votato 15630 elettori e siederà nel gruppo più folto, quello di Fratelli D’Italia, che conterà 22 rappresentanti, di cui tre della provincia di Latina. Compagni di viaggio, Elena Palazzo (unica donna tra gli eletti pontini) e Vittorio Sambucci.

“Grazie alla mia famiglia ed agli amici storici che mi hanno sempre sostenuto – scrive in un post – . Grazie a tutti i comitati presenti in ogni comune della provincia di Latina per il lavoro svolto. Un pensiero speciale è rivolto a mio padre che ha saputo guidarmi e sostenermi anche in questa nuova sfida, ne sono certo. Festeggiamo insieme questo momento storico per il nostro territorio e poi subito al lavoro con quella che sarà una squadra di governo regionale finalmente all’altezza dei numerosi problemi che dobbiamo risolvere”.

“Il successo è il frutto di una squadra affiatata e di un lavoro di tanti anni di attività amministrativa con la gente e per la gente”, ha detto Tiero al microfono di Domenico Ippoliti.