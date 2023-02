Giulio Zeppieri vince la finale del Challenger Cherbourg La Manche

SEZZE – Il tennista pontino Giulio Zeppieri ha vinto la finale del “Challenger Cherbourg La Manche”, battendo 2-0 il francese Titouan Droguet 7-5 nel primo set, 7-6 nel secondo.

Nel primo parziale si registra uno scambio di break tra settimo ed ottavo gioco, poi Zeppieri nel dodicesimo game riesce a portarsi sul 30-40 in risposta, ma manca il set point, salvo sfruttarne un secondo ai vantaggi per andare a chiudere sul 7-5 dopo 43 minuti di gioco. Nel secondo set i servizi sono dominanti e non si registrano palle break: si arriva al tie break, dove l’azzurro scappa sul 2-0 e poi allunga sul 5-2 ed infine sul 6-3. Il secondo match point è quello buono per Zeppieri per poi chiudere sul 7-4 dopo 53 minuti.

Il torneo Atp ha un montepremi di 73mila euro e si è concluso ieri sul veloce indoor della cittadina nel nord della Francia.

L’atleta pontino, unico italiano in gara, non vinceva quattro partite di fila da fine ottobre. Ora scala la classifica ed è il decimo italiano nel mondo.