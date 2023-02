“Great Place To Work” 2023 alla BCC Agro Pontino

LATINA – I Dipendenti della BCC Agro Pontino hanno votato la propria Banca facendole ottenere la certificazione di “Great Place To Work Italia” (che identifica le migliori aziende per cui lavorare) segno tangibile dell’impegno costante a sostegno dell’inclusione e del benessere delle persone. Si tratta dell’ennesimo prestigioso riconoscimento conseguito dalla Cassa Rurale, ma che ha un valore immenso proprio perché arriva dalla forza trainante dell’istituto: il capitale umano.

Nel dettaglio, rispondendo all’indagine condotta dal Great Place To Work Institute Italia, i 98 dipendenti hanno espresso giudizi favorevoli in questo modo: 80% si sentono in sintonia con i valori dell’azienda; 78% orgogliosi di dire che lavorano per la BCC; 86% apprezzano il modo in cui la Cassa Rurale contribuisce alla comunità; 89% prova un senso di orgoglio di fronte ai progetti allestiti; 87% rimarca il senso dell’accoglienza e benvenuto verso le nuove assunzioni; 74% annovera il modo etico ed onesto dei responsabili nel loro lavoro. Fra le parole-chiave, spiccano: orgoglio (68%), credibilità (65%), coesione (62%), rispetto (58%), equità (57%).

«Abbiamo sempre posto al centro del mondo della Cassa Rurale i collaboratori – commenta il Presidente Maurizio Manfrin -, perché riteniamo siano il vero motore della Banca. Siamo una grande squadra che gioca da squadra. Questo ha permesso la crescita aziendale, l’affermazione sul territorio in un clima di fiducia reciproca e il raggiungimento di risultati eccellenti soprattutto sotto l’aspetto delle relazioni umane. Ciò ha favorito inevitabilmente la crescita di un rapporto sempre più stretto fra la BCC, le famiglie e le imprese. Ed è per questo che siamo orgogliosi di tutti i nostri dipendenti perché ognuno nel suo ruolo dona ogni giorno un contributo fondamentale per questo percorso comune».

«In una fase di congiuntura e incertezza – dice il Direttore Generale Giuseppe Sellan – il personale della nostra Banca è il principale punto di riferimento per soci e clienti. Persone e professionisti che sposano appieno il progetto aziendale avendo a cuore fondamentalmente il territorio in un unicum con l’azienda che rappresentano. Questo credo sia l’elemento che fa la differenza e che oggi ha portato la grande rete della Banca ad indicare come la BCC sia fra le migliori aziende per le quali lavorare».

«La Certificazione – spiegano all’Istituto che ha condotto la ricerca – rappresenta l’opportunità per l’Azienda di essere riconosciuta come un ambiente di lavoro di qualità, un “great place to work”. E’ ottenuta in seguito ai risultati dell’analisi di clima aziendale ascoltando le opinioni dei collaboratori e la people experience. Le aziende Certificate sono organizzazioni attente alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio ambiente di lavoro e hanno un modello relazionale basato su fiducia reciproca. Le aziende certificate elencate in questa pagina, hanno ottenuto risultati positivi e una valutazione complessiva che supera la soglia di riferimento per la rispettiva categoria dimensionale. Sono dunque ambienti di lavoro di qualità».