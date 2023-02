Incidente a Itri: la Procura ha aperto un’inchiesta

ITRI – E’ stata aperta un’inchiesta sull’incidente che si è verificato sabato sulla Strada regionale 82 in cui hanno perso la vita Rosanna Addessi, 46 anni di Itri, il suo compagno Guido De Filippis, 43 anni di Fondi e Daniele Materazzo, 26 anni di Arce. La Procura vuole vederci chiaro per capire cosa ha portato al violento impatto tra le due moto. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Itri e di Formia e dai primissimi accertamenti sembra che la velocità elevata abbia giocato un ruolo determinante nelle cause del sinistro. Le moto si sono scontrate frontalmente, e uno dei due mezzi, condotto dal giovane di Arce che viaggiava da Itri in direzione di Campodimele, in prossimità di una curva ha invaso l’opposta corsia di marcia scontrandosi con l’altra moto a bordo della quale si trovava la coppia.

Domani si svolgeranno le esequie di Giudo De Filippis alle 15 nella chiesa di Santa Maria in piazza a Fondi, mercoledì invece sarà la volta dell’ultimo saluto a Rosanna Addessi a Itri, la funzione si terrà alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. L’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino per salutare la concittadina, volontaria della Croce Rossa. Oggi invece alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Isoletta d’Arce si svolgeranno le esequie di Daniele Materazzo.

Intanto il sindaco di Itri torna a chiedere interventi di messa in sicurezza per la strada regionale ma nessuna soluzione è stata mai presa finora. Questa nuova tragedia ripropone con la massima urgenza il problema.