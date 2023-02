Incidente sul lavoro a Latina, operaio ferito

LATINA – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in uno stabilimento di viale Kennedy a Latina. L’allarme è arrivato intorno alle 9:30 e subito sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Latina. Secondo la prima ricostruzione l’operaio, un 23enne di Roma, è rimasto ferito sul tetto dell’edificio dopo una caduta accidentale. La squadra di vigili del fuoco si è resa necessaria per recuperare l’uomo attraverso un’autoscala. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e poi preso in consegna da un’ambulanza e trasportato in ospedale. Sul posto anche le pattuglie della polizia di Stato.