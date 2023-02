Infermiere denunciato a Fondi: portava con sé farmaci narcotici senza prescrizione

FONDI – Trasportava trasportando nella sua auto 50 scatole di medicinali di derivazione narcotica, ma pur essendo un infermiere professionale non aveva l’autorizzazione per farlo. Per questo l’uomo è stato denunciato dai poliziotti del commissariato di Fondi per i reati di ricettazione e trasporto di medicinali di derivazione narcotica. A scoprirlo la Polizia durante un controllo sull’Appia nel territorio di Fondi: nella sua auto c’erano 50 scatole contenenti medicinali in compresse, cerotti transdermici e fiale orosolubili, per un totale di oltre 150 dosi. I farmaci sono risultati tra quelli ad effetto stupefacente e quindi assoggettati a un’apposita normativa antidroga. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’infermiere è stato iscritto nel registro degli Indagati.