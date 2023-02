La Benacquista in trasferta contro Cantù

LATINA – Proibitivo impegno in trasferta, questa sera alle 20.30, per la Benacquista Assicurazioni Latina. I nerazzurri, fermi domenica 19 febbraio per lo slittamento al 10 marzo del derby con Rieti, giocheranno il posticipo della 23esima giornata del campionato di serie A2 sul campo della capolista del Girone Verde, l’Acqua San Bernardo Cantù. Al Pala Fitline Desio servirà un’autentica impresa, considerando anche le assenze di Parrillo e Lewis. Quest’ultimo ha riportato la frattura dello scafoide nel match disputato con la Nazionale del Qatar e sarà costretto ad un lungo stop.