Latina, invia foto hard agli studenti: indaga la Procura

LATINA – Una storia terribile che coinvolge un docente e alcuni ragazzi minorenni a cui sarebbero state fatte avance neanche troppo velate e inviate foto compromettenti. E’ quanto accaduto in una scuola superiore di Latina, dove i ragazzi hanno avuto il coraggio di raccontare quanto stava accadendo solo qualche giorno fa.

In realtà l’approccio del docente sarebbe stato molto amichevole, aveva conquistato l’amicizia e la simpatia di tutti gli studenti con il suo modo di fare, poi qualcosa è cambiato e con alcuni ragazzi l’amicizia si è tramutata in qualcosa di diverso. Il docente avrebbe inviato queste foto compromettenti ad almeno tre studenti, fino a quando qualcuno non ha avuto il coraggio di parlare con altri professori che si sono subito rivolti alla dirigenza. I ragazzi e alcune famiglie sono già state ascoltate dal dirigente scolastico. Il tutto è avvenuto in pochissimo tempo: lunedì il professore è stato convocato dopo la segnalazione arrivata nel corso del week end e da allora non presta più servizio presso l’istituto. Si tratterebbe infatti di un supplente a cui era scaduto il contratto che semplicemente non è stato rinnovato. Ora la Procura di Latina vuole vederci chiaro e proprio in queste ore stanno iniziando le indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.