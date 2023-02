Latina, laurea ad honorem per l'”inventore” di Bsp Pharmaceuticals, Aldo Braca

LATINA – Aldo Braca è dottore in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ad honorem. Il prestigioso riconoscimento deliberato dal Senato Accademico della Sapienza Università di Roma su proposta della Facoltà di Farmacia e Medicina, è stato conferito al fondatore e presidente di BSP Pharmaceuticals Spa, di Latina Scalo “per l’impegno profuso nella realizzazione di uno dei più importanti Contract Development and Manufacturing Organization al mondo per lo sviluppo dei farmaci oncologici innovativi”.

“E’ per me un gradissimo onore ricevere questo riconoscimento” dichiara Aldo Braca “Un riconoscimento che viene da una istituzione universitaria fra le più autorevoli e prestigiose al mondo. Un riconoscimento che condivido con i 1200 ragazze e ragazzi che lavorano in BSP e con i quali, ogni giorno ed a fianco dei nostri clienti, ci impegniamo nell’innovazione e nella realizzazione di farmaci contro il cancro”.

Ad aprire la cerimonia era stato venerdì 10 febbraio il Prorettore Vicario Giuseppe Ciccarone con la sua prolusione a cui è seguita l’allocuzione del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina Carlo Della Rocca e l’elogio pronunciato da Giuseppe La Regina, Presidente del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. La cerimonia si è conclusa con la Lectio Magistralis di Aldo Braca dal titolo “Dalle prime beta-lattamine semisintetiche agli anticorpi monoclonali coniugati, un percorso di vita interessante”.

L’azienda – si legge in una nota dello stabilimento farmaceutico pluripremiato di Latina Scalo nato nel 2006 da una virtuosa riconversione industriale – continua ad investire e crescere in un territorio che nel settore chimico farmaceutico ha da sempre fondato le radici del proprio sviluppo e guarda con entusiasmo alla sfida di completare entro il prossimo biennio il primo parco tecnologico del Lazio con un profilo altamente innovativo, destinato alla ricerca e allo sviluppo di nuove molecole, nonché alla realizzazione di un polo di eccellenza italiano della manifattura farmaceutica nel segmento delle terapie innovative per la cura del cancro.