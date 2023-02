L’azzurro della Boxe Latina, Turrin e Marongiu fanno il pieno al Round Robin

LATINA – Tre vittorie su tre. Ha fatto il pieno di successi la Boxe Latina con Mattia Turrin ed Antonio Marongiu, impegnati a Catania, nel Round Robin. E’ il torneo per società, organizzato dall’Italia Boxing, cui partecipano i migliori quattro pugili di ogni categoria. Parliamo in questo caso di Junior, sotto la supervisione del tecnico della Nazionale Franco Federici, in ottica dei Campionati Europei di luglio, che si svolgeranno in Romania.

Sia per Mattia Turrin che Antonio Marongiu, continua la trafila azzurra dopo la partecipazione agli Europei Schoolboy dello scorso agosto in Turchia. Ad accompagnare i due boxeur in Sicilia, i tecnici Rocco e Domenico Prezioso ed il presidente della Boxe Latina Mirco Turrin, che traccia un bilancio a dir poco positivo: “I nostri Antonio e Mattia sono stati bravissimi. Non è facile sostenere in tre giorni tre match di grande intensità, contro avversari più grandi di un anno e sulla nuova distanza di due minuti a round”. Un torneo tutto italiano, promosso dalla FPI, ma dallo spessore internazionale, per la qualità dei pugili e l’organizzazione dell’evento.

Al termine della competizione, Mattia Turrin ed Antonio Marongiu sono risultati ovviamente tra i migliori pugili del Round Robin.

Nei 50 kg Antonio Marongiu nella prima giornata ha battuto ai punti Alessandro Giovagnoli del Gladiatore Boxe Academy di Acilia. Il secondo giorno stesso verdetto contro Vitofrancesco Samuele, pugliese della Uppercut Boxing Club di Trani. Altra vittoria il terzo giorno con Salvatore Mazzola, Little Club di Palermo. Marongiu sale così a 16 vittorie su 19 incontri. Sono adesso invece 33 le vittorie su 36 incontri per Mattia Turrin, che nei 54 kg ha affrontato e sconfitto ai punti il compagno di Nazionale Salvatore Lo Piccolo (Cannata Boxing Team di Palermo), Jacopo Ghini (Av Boxing Team di Firenze) e Francesco Crucillà del Boxe Team Tranchina di Palermo.

Norma

L’attività agonistica riprende domani con la riunione dilettantistica in programma a Norma, a partire dalle 20 sul ring del Palazzetto dello Sport, Via Passeggiata San Giovanni. Una dozzina di incontri organizzati da Fight Club Boxe Cori e Boxe Latina.