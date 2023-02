No al lavoro nero o sommerso nell’edilizia: protocollo di intesa tra Ance e Prefettura di Latina

LATINA – Prefettura e Ance, insieme ai sindacati e alle Forze dell’ordine hanno firmato ieri un protocollo in materia di trasparenza nel settore dell’edilizia. Si tratta di un punto di svolta importante per le aziende edili che segue la scia del protocollo generale sottoscritto nel 2021 da ministero dell’Interno e Ance per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore dell’edilizia. La novità introdotta è quella del badge di cantiere, una facoltà prevista dal nuovo contratto collettivo provinciale, che favorirà la registrazione quotidiana della presenza dei lavoratori all’interno dei cantieri, monitorando da remoto il numero di quelli impiegati, la loro regolare assunzione, il tipo a contratto stipulato e la corrispondenza tra mansione e lavoro svolto. Tutti dati a cui avranno accesso anche le forze dell’ordine. Alla prefettura inoltre verrà trasmesso un file aggiornato con l’elenco di tutti i nuovi canteri sul territorio provinciale.