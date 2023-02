Oroscopo del giorno 12 Febbraio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. In coppia, coloro che hanno importanti decisioni da prendere, non sapranno più da che parte andare. Quello che sembrava ovvio ieri, non lo è affatto oggi: non fatevi prendere dal panico e cercate di ragionare con calma. Anche i single saranno sopraffatti dal dubbio e non dovrebbero insistere con le domande. Per quanto riguarda la salute, state trascurando il vostro corpo e gli effetti negativi cominciano a sentirsi: avete bisogno di riposo. In famiglia potreste affrontare un conflitto significativo: cercate di rimanere calmi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste godervi appieno il vostro amore: la complicità e la sensualità saranno all’ordine del giorno. Single: è arrivato il tempo di accettare alcune proposte o di concedervi la possibilità di andare oltre in alcuni casi. Per quanto riguarda la salute sarete al top: dovreste approfittarne per consolidare le vostre condizioni attraverso le attività fisiche. In famiglia metterete in primo piano i progetti per il futuro e Giove vi incoraggia a prendere alcune decisioni importanti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie si muovono insieme nella stessa direzione, mentre i single si decidono a fare un passo in avanti. L’armonia e la seduzione sono i vostri alleati per tutto il giorno e vi aiutano a prosperare a livello emotivo. Per quanto riguarda la salute siete fisicamente e moralmente in forma: vi sentite bene con voi stessi ed attribuite particolare importanza al vostro look. A livello relazionale, la simpatia e la convivialità vi rendono la giornata più calda e vi permettono di passare dei momenti sereni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, grazie alla vostra sensualità riuscirete a risvegliare la passione del partner. Per i single tutto è possibile oggi: rapporti effimeri, nuovi incontri o amore a prima vista. Per quanto riguarda la salute, Marte vi garantisce forza e vitalità, tuttavia non tirate troppo la corda per non finire la giornata stanchi. In famiglia, alcuni di voi saranno troppo entusiasti e cercheranno di trascinare i loro cari in alcuni progetti non del tutto fattibili.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno e comporta il rischio di sbalzi d’umore che affliggono l’atmosfera nelle relazioni. La giornata non promette niente di veramente buono se non provate a mettere un po’ più di calore almeno nelle parole. Single: non è un buon momento per decidere di incontrare nuove persone. Per quanto riguarda la salute siete molto tesi e dovreste cercare di concedervi un giorno libero per liberare la mente. Anche in famiglia tutto sembra andare storto: cercate di rimanere ad una certa distanza di sicurezza per non avviare situazioni conflittuali.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno ed influisce negativamente sule relazioni sentimentali. In quanto coppia, siete molto sensibili e le parole del partner potrebbero ferirvi. Single: la vostra suscettibilità è dovuta alla mancanza di prospettiva. Siate più obiettivi e meno critici e capirete che le parole o le azioni dei vostri interlocutori non sono offensive. Per quanto riguarda la salute, la vostra emotività è al limite e vi rende psicologicamente fragili. Avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità. In famiglia, volendo aiutare i vostri cari, rischiate di invadere la loro intimità: mantenete la distanza ed intervenite solo se necessario.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una buon momento per discutere dei piani per il futuro: la comunicazione è buona e dovreste trovare facilmente le soluzioni adatte a voi. Single: avrete l’occasione di incontrare persone affascinanti, sempre se deciderete di uscire in serata. Per quanto riguarda la salute sarete in ottime condizioni sia fisiche sia mentali, ma non sarebbe male cercare di eliminare alcuni vizi. In famiglia, l’atmosfera generale è serena e dovreste passare una bella giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno e non aiuterà la situazione delle coppie che hanno attualmente difficoltà. In effetti la sua influenza vi farà pensare di avere ragione e questo accentuerà il conflitto. Nelle altre coppie, una significativa discordanza potrebbe emergere. Lo stesso clima negativo c’è per i single che fanno molte domande, giustamente, sull’interesse di fondare o ricostruire una vita insieme. La salute non è la migliore: dovreste riposarvi per poter pensare con lucidità. In famiglia dovreste avvertire gli altri che non siete in vena, anche per evitare di aggravare certi conflitti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia il vostro amore cresce di più ogni giorno che passa: dovreste mettere in opera alcuni dei vostri progetti. Single: non è il momento di restare a casa, uscite e divertitevi, l’amore vi aspetta. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire alcun tipo di problema. In famiglia, l’atmosfera sarà piacevole e farete del vostro meglio per condividere momenti ricreativi e divertenti con i vostri cari.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un buon momento per affrontare gli argomenti che avete trascurato ultimamente: il partner avrà la vostra stessa lungimiranza. Single: preferite passare più tempo con gli amici piuttosto che inseguire l’amore. Per quanto riguarda la salute, le tensioni sembrano scomparire lasciandovi godere di ottimo morale. In famiglia i rapporti sono cordiali e dinamici: la vostra presenza è apprezzata e questo vi rende felici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente le relazioni potrebbero diventare conflittuali se il partner non tollera il vostro bisogno di indipendenza. Single: dovreste cercare di passare più tempo con un amico che sente la vostra mancanza invece di insistere con una persona che non sembra interessata a voi. Per quanto riguarda la salute, la tensione si fa sentire: dovreste trovare un modo per rilassarvi prima che la situazione peggiori. In famiglia ognuno avrà le sue preoccupazioni e probabilmente non troverete il tempo per incontrarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarà l’inizio di un periodo romantico e pieno di piacevoli emozioni da condividere con il partner. Single: sarete in modalità seduzione e questo massimizza le vostre possibilità di incontrare una persona importante. Per quanto riguarda la salute, Venere vi protegge da tutti i mali. In famiglia dovreste passare una giornata serena accanto ai vostri cari: Venere rende i rapporti cordiali e vi regala momenti speciali.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.