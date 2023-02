Osteoporosi, nuovo ambulatorio al Dono Svizzero di Formia

FORMIA – L’osteoporosi è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico largamente diffusa, anche in relazione all’innalzamento dell’età media della popolazione. Il trattamento di tale patologia invalidante e la prevenzione delle complicanze fratturative ad essa correlata rivestono, pertanto, un ruolo centrale nella programmazione dei servizi rivolti soprattutto alla popolazione di sesso femminile.

In tale ottica la Asl di Latina, a partire dal mese di Febbraio 2023, ha deciso di attivare un ambulatorio di alta specialità di “Profilassi e cura dell’Osteoporosi in Ortotraumatologia”, presso il “Dono

Svizzero” di Formia, operativo il martedì mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

L’accesso al nuovo servizio sarà consentito tramite prenotazione effettuata attraverso il CUP regionale, con impegnativa del medico curante per “Visita ortopedica per osteoporosi”. L’ambulatorio rappresenterà un riferimento per il cittadino per la prevenzione, diagnosi e cura, di patologie osteoporotiche e consentirà la prescrizione di ortesi e l’attivazione di piani terapeutici.

Si aggiunge, così, un tassello all’offerta dei servizi in area ortopedica presso il DEA I , che già annovera un ambulatorio di Medicina Rigenerativa destinato al trattamento di malattie degenerative osteocondrali e muscolo-tendinee, mediante l’utilizzo di fattori di crescita piastrinici che , dopo un breve periodo di sospensione, riprenderà la propria attività in regime di convenzione. La prenotazione per tale servizio è possibile, sempre attraverso il CUP regionale, mediante impegnativa del medico curante per “Visita ortopedica per fattori di crescita piastrinici”. Migliora così la qualità del servizio di assistenza offerta dalla UOC di Ortopedia e Traumatologia di Formia, che ha già visto l’implementazione della dotazione di personale ortopedico dedicato e l’introduzione di nuove tecniche chirurgiche innovative.