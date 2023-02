Pericolo per l’ordine e la sicurezza, il Questore chiude un locale a Sezze

Era frequentato da pregiudicati e in un’occasione era stato teatro di una rissa. Di recente, inoltre, due suoi clienti erano stati trovati in possesso di un’arma risultata rubata. Per tali motivi un locale di Sezze è stato chiuso temporaneamente dal Questore di Latina, che ne ha disposto anche la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento, della durata di una settimana, è stato adottato perché è stato accertato un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.