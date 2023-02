Potenziamento delle misure di sicurezza nei pronto soccorso, nuovo incontro in Prefettura

LATINA – Si è svolto oggi un secondo incontro in Prefettura con la Asl per il potenziamento delle misure di sicurezza nei Pronto Soccorso della provincia pontina ed è stata confermata la collocazione della Postazione di Pubblica Sicurezza, sia all’interno del Pronto Soccorso di Latina, sia del Pronto Soccorso di Formia, entrambe attive H12. In particolare nel PS di Latina verrà realizzato un apposito locale, all’interno della sala d’attesa, dove sarà spostato l’analogo servizio, che attualmente si trova nell’ingresso principale del DEA II. Sono in corso di valutazione congiunta, con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e gli Enti locali, ulteriori misure di sicurezza da attivare progressivamente.