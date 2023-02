Sabaudia conferirà la cittadinanza onoraria alla scrittrice Dacia Maraini

SABAUDIA – L’Amministrazione comunale di Sabaudia conferirà la cittadinanza onoraria alla scrittrice, poetessa e saggista italiana, innamorata della cittadina turistica, Dacia Maraini. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Mosca spiegando che “i gruppi consiliari della Città di Sabaudia hanno espresso all’unanimità l’intendimento di conferire a Dacia Maraini la cittadinanza onoraria, per riconoscere, in modo tangibile, il particolare legame affettivo che la scrittrice nutre nei confronti della nostra comunità e del nostro territorio”.

La Maraini, si è detta particolarmente onorata di ricevere l’importante riconoscimento.

“Il conferimento a Dacia Maraini – si legge in una nota del Comune – è il ringraziamento formale di un’intera comunità che per anni ha avuto l’ambito privilegio di ospitare nella meravigliosa città delle dune, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini e, appunto, Dacia Maraini, impegnati ad elaborare le loro opere artistiche e letterarie nella tranquillità offerta dalle dune e dal mare di Sabaudia”.

“La cittadinanza onoraria – ha spiegato il Sindaco – sarà tributata nel corso del Consiglio comunale straordinario del prossimo 23 marzo, anche perché il successivo giorno 25, Sabaudia festeggerà la Patrona, Maria Santissima Annunziata”.