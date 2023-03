Al Francioni il Latina Calcio pronto per la Turris

LATINA – Domenica alle 17,30 al Francioni il Latina affronterà la Turris in un nuovo match verità per gli equilibri della bassa classifica. Contro i campani, distanziati di 7 lunghezze e in piena zona playout, i nerazzurri proveranno a riscattare l’ultima deludente prestazione casalinga, contro il Messina. Non sarà del match Daniele Di Donato, squalificato in seguito alla segnalazione di un’espressione blasfema pronunciata durante la gara con il Monterosi. Proverà ad esserci, invece, il malandato Simone Andrea Ganz, alle prese in settimana con un fastidio muscolare. Ascoltiamo proprio alcune dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro al microfono di Domenico Ippoliti