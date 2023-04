Al D’Annunzio di Latina “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi

LATINA – Il Comune di Latina e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu, presentano “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi interpretate in chiave ambientalista dalla prestigiosa orchestra d’archi de I Solisti Aquilani e dal violinista Daniele Orlando. Il concerto, che si terrà il 15 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio di Latina, nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente. Vivaldi ne “Le Quattro Stagioni” descrive una Natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Il Concerto del violinista Daniele Orlando insieme all’orchestra d’archi de I Solisti Aquilani offre al pubblico diversi spunti di riflessione, grazie all’elaborazione di un “chiaro-scuro sonoro” nell’esecuzione: da un lato la Natura per com’era, sarebbe potuta e potrebbe tornare ad essere, dall’altro la Natura violata come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi. Manifesto di questo progetto è il cortometraggio sperimentale, che verrà proiettato prima del concerto. Il corto, ideato e diretto da Daniele Orlando con la collaborazione di Serena Raschellà, esprime, con immagini particolarmente evocative, questa “denuncia” e trascina il pubblico sullo stesso piano emotivo dell’interprete. Per guardare il cortometraggio: A New Season – A.Vivaldi Le Quattro Stagioni – Daniele Orlando, I Solisti Aquilani – Cortometraggio – YouTube Il fine è quello di lanciare un messaggio forte che conduca lo spettatore a un’importante riflessione: l’arte, e in questo caso specifico la musica, può e deve avere il potere di veicolare un messaggio sociale, ponendosi come guida di una crescita di consapevolezza dell’Esistente negli animi delle persone e quindi di un progresso culturale.

La rinascita di un teatro non può che legarsi ai giovani, la promozione proposta è pensata proprio per incidere su questa fascia e, grazie ad ATCL, lo sforzo si muove nella direzione di ridurre al minimo la spesa per l’ingresso a teatro. Latina è una città di giovani e soprattutto è ormai, fortunatamente, una città “universitaria”. Il teatro, assente per troppo tempo, deve riprendere uno spazio tra le attività pensate e realizzate per i più giovani. L’intervento si rivolge agli studenti universitari, agli allievi del Conservatorio Statale “O.Respighi” e agli allievi delle scuole di musica che potranno acquistare i singoli spettacoli proposti, due spettacoli di danza e due concerti, in promozione a soli 5€ e con la possibilità, acquistando tutti e quattro gli eventi di avere un ingresso omaggio.

