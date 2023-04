Era di Maggio, presentazione al Mug

LATINA – Sabato 22 aprile alle 17:30, presso lo Spazio Polivalente Museo Giannini, si parlerà di memoria storica. L’occasione sarà offerta dalla presentazione del racconto “Era di maggio”

di Stefania Valleriani che ripercorre una delle pagine più tragiche della storia del nostro territorio: l’assassinio di Luigi di Rosa, avvenuto a Sezze il 28 maggio del 1976 per mano fascista. Sullo sfondo, gli anni di piombo e l’Italia di quegli anni, con le sue contraddizioni, i sogni lacerati di un’intera generazione.

Dialogheranno con l’autrice Gustavo Giorgi, Giancarlo Mancini, presidente del Centro Studi Luigi Di Rosa, Luca Santangelo, studente di Storia e Società presso l’Università degli Studi di Roma Tre e membro del gruppo “Storia e Memoria” dell’ANPI di Latina.

“Un’occasione per tenere viva la memoria su quanto accaduto nel nostro territorio in un periodo cruciale e controverso della nostra storia”, sottolineano gli organizzatori.