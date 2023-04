Fondi, ruba merce in un supermercato e poi aggredisce una dipendente: arrestato

FONDI – La Polizia è intervenuta mercoledì sera in un supermercato di Fondi dopo una richiesta di intervento. All’arrivo gli agenti hanno notato un cittadino di nazionalità straniera correre all’interno dell’area parcheggio inseguito da alcuni dipendenti. L’uomo è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso, nascosti nello zaino, di alimenti e bevande alcoliche che aveva rubato. Un dipendente aveva assistito alla scena e lo aveva raggiunto chiedendo la restituzione della merce rubata. L’uomo però ha reagito spintonando violentemente la malcapitata contro la porta d’ingresso così come un passante che si era fermato proprio per soccorrere la donna. Lo straniero è stato arrestato per tentata rapina impropria e questa mattina è stato portato in carcere come disposto dal Giudice del Tribunale di Latina.