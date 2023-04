Latina-Fidelis Andria, Di Donato: “Meritiamo e vogliamo i play off”

LATINA – “Tutti recuperati tranne Rosseti”. Mister Di Donato in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Latina Calcio 1932 e Fidelis Andria in programma domenica 23 aprile allo stadio Francioni di Latina.

“Il nostro pubblico deve sostenere i ragazzi dall’inizio alla fine per darci ulteriore forza”, ha detto in vista dell’ultima partita del campionato di Serie C , 38esima gara di una stagione andata avanti tra alti e bassi. E’ anche il match decisivo per la conquista dei play off.

“Da due anni vogliamo i play off, l’anno scorso ci sono stati tolti all’ultimo momento, è ora che ce li andiamo a prendere”, ha detto l’allenatore dei nerazzurri.