Latina, in Piazza del Popolo c’è “La Resistenza, una storia europea”

LATINA – In occasione del 78° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, la sezione “Altiero Spinelli” del Movimento Federalista Europeo di Latina insieme a Gioventù Federalista Europea; Noi Latina Coraggiosa; Progetto Enea; ANPI Provincia di Latina, Sez. Spaccatrosi e Sez. Iotti ; CGIL Frosinone-Latina; CISL Latina; Rete degli Studenti Latina; Giovani Democratici provincia di Latina; Arcigay Latina; Primavera, organizzano una manifestazione statica in Piazza del Popolo (di fronte l’ex intendenza) lunedì 24 aprile alle ore 18.30, dal titolo “La Resistenza, una storia europea. Radici di una coscienza comune”.

La manifestazione vedrà l’intervento da parte dei rappresentanti delle realtà coinvolte e la lettura di alcuni passi tra documenti, biografie, discorsi che rappresentano una intramontabile testimonianza storica e culturale della Resistenza al nazifascismo e della lotta per un’Europa libera e Unita.