Latina, Plastic Free in Piazza del Popolo: raccolti 2,5 kg di cicche di sigaretta

LATINA – Due chili e mezzo (2,5 kg) di cicche di sigaretta buttate per terra, abbandonate nell’ambiente dove il filtro impiega circa 10 anni per decomporsi. E’ quanto hanno raccolto i volontari di Plastic Free Latina nella seconda iniziativa promossa nel fine settimana nel capoluogo in occasione della Giornata della Terra. Dopo il successo dell’evento di sabato nei quartieri Q4 e Q5 con 150 chili di rifiuti raccolti e 120 partecipanti le magliette blu dell’associazione hanno guidato i partecipanti, e tra loro un folto gruppo di ragazzi giovanissimi, alla ricerca del piccolo ma inquinante rifiuto (secondo il rapporto Marevivo ogni anno, in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente). Al termine della manifestazione che si è svolta in Piazza del Popolo, si è tenuta la pesa dei mozziconi. L’evento anche questa volta si è svolto con il sostegno di alcuni sponsor: Dimensioni Musicali, Kiki superfood e Gaia Bioprofumeria.

Soddisfatti gli organizzatori che già venerdì avevano preso parte all’iniziativa del Comune e di Abc in Parco San Marco con le scuole del circuito Eco-Schools.