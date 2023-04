Tamponamento tra due auto, sulla Pontina atterra l’eliambulanza

LATINA – L’eliambulanza è atterrata in un’area di servizio sulla Pontina all’altezza di Aprilia dove si è verificato un incidente stradale lungo la corsia nord in direzione di Roma. Si è trattato di un tamponamento poco dopo le 18. Nello scontro, che secondo le prime informazioni non sarebbe grave, una donna ha accusato un malore ed è statao necessario l’intervento del 118 . La signora, 52 anni, è stata poi trasferita al Gemelli di Roma. Per consentire i soccorsi l’arteria è stata chiusa con ripercussioni sul traffico.- Sul posto sta ancora operando la Polizia stradale di Latina.