LATINA – Si terrà domani, sabato 24 giugno, alle ore 10:00 presso la palestra comunale dell’Istituto Comprensivo Don Milani, in via Francesco Cilea 3, a Latina, il Campionato Interregionale di lotta stile libero, lotta greco romana e lotta femminile under 17/over 18 “Memorial Aldo Ortelli”.

Organizzato dal Comitato Regionale Lazio – Settore Lotta e coordinato dall’A.S.D. Spartacus Lotta/Grappling Latina, con il patrocinio del Comune di Latina, gli atleti appartenenti alle due differenti classi di età gareggeranno in combattimenti da 2 tempi di 2 minuti per gli under 17, e da 2 tempi da 3 minuti per gli over 18, con una pausa obbligatoria di 30 secondi tra ogni ripresa.

Dopo la presentazione dell’evento, in programma alle ore 10:15, la gara si svolgerà su due tappeti secondo le norme previste nel regolamento d’arbitraggio della UWW. Attesi oltre un centinaio di partecipanti provenienti da tutta Italia: Lazio, Umbria, Campania e anche dalla Puglia.

«Con grande passione e impegno abbiamo organizzato questo Memorial, che speriamo possa diventare un appuntamento fisso negli anni a venire» le parole del Maestro Luciano Ortelli dell’A.S.D. Spartacus Lotta/Grappling Latina: «Già per questa prima edizione abbiamo ricevuto decine di adesioni. L’idea è quella di renderla in futuro una gara a livello nazionale, magari con la formula di una Coppa Italia: un momento di aggregazione, unione e sana competizione in memoria di mio fratello Aldo, il quale ha trascorso la sua vita all’insegna dei valori dello sport e della convivialità».