Domenica di visite guidate gratuite all’antica Minturnae

MINTURNO – Domenica 4 giugno si potrà visitare gratuitamente le vestigia dell’antica Minturnae. Per iniziativa del Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici nazionali l’ingresso è gratuito e quale gesto di accoglienza, al Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae ci saranno delle visite guidate.

Il sito di Minturnae – candidato a Patrimonio mondiale UNESCO – costituisce un complesso unitario di evidenze archeologiche di grande rilevanza storica e culturale e, per agevolare la lettura dei luoghi e dei monumenti, verranno effettuate delle visite curate da personale specializzato, alle ore 10.00 e alle ore 17.30. Si ricorda che nell’Antiquarium è esposta una sezione della mostra Spiriti di Olimpia. Immagini di Paritani. La mostra -curata dal direttore Marco Musmeci- allinea una serie di fotografie di atleti in luoghi di archeologia industriale, in un suggestivo dialogo con le statue dell’Antichità classica: un ulteriore valido motivo per visitare insieme il Comprensorio archeologico dell’antica Minturnae.