Incidente notturno nell’isola pedonale, auto plana sui dissuasori in cemento

LATINA – Incidente ieri sera a Latina nell’isola pedonale dove un uomo alla guida di un’auto berlina ha superato il varco di accesso che si trova in Corso della Repubblica e ha centrato i due dissuasori in cemento armato restando con l’auto in bilico sul secondo. L’uomo, un anziano, è rimasto illeso, ma l’incidente sottolinea la pericolosità dei “panettoni” grigi – obbligatori per le norme antiterrorismo, dopo gli attentati registrati in Europa nelle zone pedonali – ma che con il buio senza catarifrangenti diventano praticamente invisibili. Sul posto, chiamati dai residenti, sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco.