Incidente sulla Monti Lepini, coinvolte tre auto, tre feriti

LATINA – Un’auto ribaltata, altre due coinvolte nello stesso sinistro in un groviglio di lamiere, fortunatamente nessun ferito grave. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini all’altezza del semaforo che si trova tra Borgo San Michele e la Storta sulla corsia nord in direzione di Latina. Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.