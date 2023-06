L’artista Rosario Calabrese da Susi Hub con “anche i fiori sono neri di notte”

LATINA – Prosegue con la mostra di Rosario Calabrese dal titolo “anche i fiori sono neri di notte” , il cartellone d’arte di Susi Hub. Sabato 24 giugno, dalle 19:30 alle 22:00, negli spazi della galleria in Corso della Repubblica a Latina, Ilaria Monti porta il nuovo progetto dell’artista siciliano e ne spiega l’origine: “Prende le mosse da una fascinazione florale, ed è costituito da un ciclo di opere su carta dedicate ad oltre trenta specie diverse tra fiori e piante, raccolte come in un personale erbario che riflette e asseconda ritmi stagionali e quotidiani. L’atmosfera notturna è centrale nella ricerca dell’artista, che qui si misura esclusivamente con il regno botanico, come suggerisce il titolo della mostra: anche i fiori sono neri di notte. L’espressione è presa in prestito da Diario di un ladro (1949) dello scrittore francese Jean Genet, trovata da Calabrese tra le pagine del romanzo e poi riportata nell’opera omonima da cui tutta la serie ha inizio”.

La mostra sarà visitabile fino al 22 luglio.

CHI E’ – Rosario Calabrese (Modica, Sicilia, 1995), vive e lavora a Torino. La sua ricer­ca si basa sulla relazione tra due regole grammaticali fondamentali del linguaggio pittorico, quali la figu­razione e la monocromia, prediletta nei toni del blu come rimando alla dimensione onirica e notturna. Tra le mostre più recenti: Metamorfosi, Complesso del Baraccano, Bologna, 2022; Abbiamo invitato un po’ di artisti nello spazio, Osservatorio Futura, Torino, 2021; Supersacca; Sacca Gallery, Pozzallo, 2020; Immaginare il futuro. Arte e sostenibilità, Pinacoteca Albertina, Torino, 2018; I ragazzi di città intelligenti non dipingono, con Dario Nanì, Movimento culturale V. Brancati, Scicli, 2018; (s/t + i/m) x generazioni, Palazzo della Cultura, Catania, 2018.