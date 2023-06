Latina, al via la quarta edizione di Altre Storie

LATINA – Dal 16 giugno, venerdì, alle ore 20,00 si inaugurano gli eventi previsti all’interno dell’anfiteatro della parrocchia San Luca, quartiere Nascosa ex Q5, con il concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Don Milani, una fucina di giovanissimi talenti; a seguire la presentazione del libro “9300 km di cordone ombelicale” alla presenza dell’autrice Gianna Costantini, a cura di Teresa Faticoni; a conclusione della giornata il concerto delle Mama’s Soul Beats, un coro pop di “musica leggerissima” irresistibile. Sabato 17 giugno alle ore 20,00 sarà la volta dell’approfondimento scientifico con “Sapessi che caldo, ai tempi miei!”, la Terra ciclicamente si riscalda, come nell’ultima era interglaciale. Sarà vero che stavolta è colpa nostra? Sì! Ve lo raccontiamo con Marco Mastroleo; seguirà alle ore 21,00 il concerto dei Grigio Fumo, sette musicisti che ci accompagneranno nell’universo musicale di Fabrizio De André, con gli arrangiamenti della storica PFM e qualche adattamento personale. Domenica 18 giugno alle ore 20,00 i Drum Dance & Sing, percussioni danze e canti, un laboratorio di musiche dal mondo; alle 20,30 un talk di approfondimento su “Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti” a cura di Ferdinando Cedrone; alle ore 21,00, a chiudere questo primo fine settimana nell’anfiteatro della parrocchia di San Luca, Vincenzo Bianchi Quartet, get in a jazz mood!

La rassegna nell’anfiteatro della parrocchia San Luca riprenderà venerdì 23 giugno alle ore 20,30 con le suggestioni poetiche di “Poeti leggono poeti” con Emanuela Belardi, Robin Corradini, Paolo Diliberto, Yana Harizanova, Simone Migliazza, l’introduzione in collaborazione con Latina Città Aperta; alle 21,30 Etio in concerto, un cantautore che risente dell’influenza della poesia, della musica italiana degli anni Sessanta, delle melodie del Centro e Sud America, come la bossa nova, nonché del jazz e del funky; sabato 24 giugno “Il mago della riva spenta”, una performance teatrale dall’atmosfera surreale. Con la compagnia Botteghe Invisibili. Testo di Francesca Suale, immagini di Carlo De Santis; alle 21,30 concerto di Tony Montecalvo and The Dream Catchers. Nei brani, originali, della band folk, rock, blues e country; domenica 25 giugno alle ore 20,30 è la volta di “Propoli” un antisettico teatrale della Compagnia Maia. Storie, dialoghi, canzoni e monologhi improvvisati sui suggerimenti raccolti dal pubblico; alle 21,30 a conclusione della rassegna nell’anfiteatro San Luca, il concerto dei Mediterranima, melodie e ritmi del flamenco e del gipsy jazz.

All’interno di Altre Storie, per sopperire alla storica carenza di spazi di aggregazione e utilizzare tutti i luoghi possibili dei quartieri Nuova Latina e Nascosa, ex Q4-Q5, sono state inserite due novità: “Il lettore inaspettato”, incontro tra lettori che si terrà per due giovedì consecutivi, il 15 e il 22 giugno, con appuntamento alle ore 18,00 presso l’aula verde del parco Oasi Verde Susetta Guerrini. Basterà portare il libro che si ama, le pagine preferite, la propria voce; “I Venerdì da Susanna” a partire da venerdì 30 giugno e a seguire ogni venerdì di luglio, dalle ore 18,00 presso il chiosco del parco Oasi Verde Susetta Guerrini, con una serie di eventi, letture, animazione, laboratori interamente dedicati ai più piccoli, presentazione di libri per l’infanzia a cura di vari autori, sui quali torneremo nel dettaglio successivamente, e sempre presente dalle ore 17,00 uno spazio di aggregazione per le famiglie e mercatino solidale a cura dell’associazione Tre Mamme Per Amiche.

“Un programma ricco di eventi – dichiara Ferdinando Cedrone, presidente di Quartieri Connessi – arte, musica, spettacolo e approfondimenti su temi scientifici e di attualità, presentazione di libri, momenti dedicati anche ai più piccoli e tanta tanta socialità! Abbiamo sofferto di un triste periodo di isolamento, solitudine, disagi psicologici e difficoltà economiche che purtroppo ancora ci toccano; l’esperienza del Covid ha segnato le nostre vite e in generale ci ha riconsegnato a una netta consapevolezza della nostra fragilità, ma anche a una ancora più chiara presa di coscienza della necessità e della forza di essere comunità. Per questo vogliamo costruire opportunità di incontro, di svago, cultura, aggregazione sociale, di confronto sui temi attuali e di intrattenimento per tutte le età, in breve di una riscoperta dell’altro che passa attraverso il piacere di incontrarsi”.

“La rassegna Altre Storie nasce con questi obiettivi, affermano Gioconda Bartolotta e Francesca Suale, del direttivo di Quartieri Connessi – semplici nella logica ma decisamente impegnativi nell’attuazione, ciò nonostante è arrivata alla sua quarta edizione attingendo a tutte le risorse umane possibili, dalla scuola alla parrocchia, dalle associazioni ai luoghi di incontro, grazie ai volenterosi e ai volontari, agli sponsor che ci hanno creduto e sostenuto, ai numerosi artisti che hanno aderito con entusiasmo senza mai risparmiarsi, a un bagaglio plurale di esperienze, alle idee diverse e agli impulsi creativi, ma più in generale a una rete fatta di tante generose idealità. È proprio questo e tanto altro che cerchiamo di continuare a mettere in circolo, perché si moltiplichi e trasformi, regalandoci ogni volta qualcosa di nuovo e inaspettato che ci arricchisca e ci migliori”.