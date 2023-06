L’Avis di Latina si prepara alla Giornata del Donatore. Il Rotary Club dona uno spirometro

LATINA – E’ una settimana importante per l’Avis di Latina quella che si apre oggi. Mercoledì 14 giugno infatti sarà la Giornata Mondiale del Donatore proclamata dalla Organizzazione mondiale della sanità con il claim: “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”. Un’occasione per celebrare e riconoscere l’impegno altruistico di chi dona regolarmente il sangue, oltre che per ricordare a tutti l’importanza di farlo: “Donare è un gesto semplice che può salvare una vita”, sottolineano dall’attivissima Associazione Volontari Italiani del Sangue Odv che nel capoluogo ha la sua sede in Corso Matteotti, 238. L’appello è a tutti i cittadini di età compresa tra 18 anni e i 60 anni (ecco chi può donare).

Anche il Rotary Club Latina ha deciso di sostenere l’attività dell’Avis di Latina e lo ha fatto donando uno strumento utile per la misurazione volumetrica dell’aria respiratoria, come ha spiegato il Presidente, Cesare Negri: “Da una segnalazione di un consigliere AVIS siamo giunti alla decisione di entrare a far parte in modo costruttivo di questa realtà di eccellenza di cui gode la nostra città. Abbiamo deliberato la donazione di uno spirometro, perché il gesto rientra nei programmi delle nostre attività”.

“Una donazione preziosa – spiegano dall’ Avis di Latina, presieduta da Emanuele Bragato – L’apparecchiatura è infatti utile per poter offrire una nuova prestazione di medicina preventiva ai nostri donatori. Un gesto importante che auspichiamo sia l’inizio di una collaborazione che possa aiutare a sensibilizzare la popolazione verso il mondo del volontariato e della donazione del sangue”.

E il 14 giugno sarà anche questo, una giornata di promozione e di invito alla donazione alle porte dell’estate, periodo in cui le scorte di assottigliano per l’accresciuto bisogno di sacche nelle strutture ospedaliere, al servizio anche dell’emergenza. Ad accompagnare la giornata, il manifesto realizzato da AVIS Nazionale cogliendo lo slogan promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma utilizzando un’immagine che – spiegano dalla sede di Latina – seppur in piccolo, anticipa la nostra campagna di comunicazione che presenteremo in occasione dell’89ª Assemblea Generale in programma dal 26 al 28 maggio a Bellaria Igea Marina (RN).

Anche lo spirometro verrà ufficialmente consegnato all’Avis comunale di Latina in occasione della Giornata Mondiale del Donatore.