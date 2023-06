Ivan Vento riconfermato segretario provinciale dell’Ugl Latina

LATINA – Ivan Vento è stato confermato all’unanimità segretario provinciale Ugl Latina che guiderà per i prossimi cinque anni. Al congresso che si è svolto al circolo cittadino di Latina erano presenti anche i vertici del sindacato, il Segretario Generale Capone e i due vice Ulgiati e Malcotti.

Tra i temi trattati: partecipazione, transizione energetica e digitale, nuovi lavori e formazione, diritti e lotta alle discriminazioni, coesione sociale nel post Covid, inflazione e azioni contro il caro vita.

“La conferma all’unanimità – ha commentato Vento – mi rende orgoglioso ma allo stesso tempo mi carica di responsabilità. Ho ribadito il mio impegno a fronte della grande fiducia che mi è stata conferita. Siamo cresciuti in questi anni e continueremo a farlo in tutte le categorie, come fatto ad esempio nei comparti salute e PSA partecipate. Obiettivo stare vicino a tutti i lavoratori, cercare di aiutarli all’interno delle aziende, e diventare il sindacato di riferimento di quante più persone possibile”.

Hanno portato il loro saluto durante l’evento sindacale la neo sindaca di Latina Matilde Celentano, i tre consiglieri regionali Angelo Tripodi, Enrico Tiero, Cosimo Mitrano e l’europarlamentare Nicola Procaccini.