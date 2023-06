Riapre a Sabaudia la “Sabau Beach”

SABAUDIA – Anche quest’anno si potrà andare al mare con il proprio cane a Sabaudia, presso la spiaggia “Sabau Beach”, con ingresso libero tutti i giorni fino al 9 Settembre.

La rinnovata iniziativa della Città di Sabaudia di dedicare una parte di spiaggia ai cani ed ai loro accompagnatori, anche quest’anno sarà situata al km 27,050 del lungomare pontino, fra le Discese 16 e 17, in una delle parti più incontaminate e suggestive del litorale sabaudo.

Realizzata per l’undicesimo anno dall’Associazione “Mondo Cane”, una spiaggia interamente attrezzata e gestita a titolo gratuito dai volontari, dove si troverà tutto l’occorrente per il benessere degli amici a quattro zampe, ciotole, palline, acqua potabile, e con tanto spazio per far giocare liberamente gli animali ma anche un posto “unico” dove trascorrere una giornata spensierata con la famiglia e i bambini. Il cibo e i tanti giochi saranno anche quest’anno offerti da Monge da sempre al fianco dell’Associazione.

La rinnovata sensibilità dell’amministrazione Pontina nella figura del Sindaco Gen. Alberto Mosca e delle Istituzioni regionali, degli Enti territoriali, dell’Ente Parco del Circeo e della Capitaneria di Porto e dell’USL Veterinaria di Latina su questo tema, anche quest’anno hanno contribuito alla partenza di questo servizio unico e prezioso nel suo genere, che tutti gli anni registra la presenza di migliaia di “quattrozampe” e famiglie.

Un servizio gestito con costanza dall’Associazione “Mondo Cane”, che da oltre un decennio opera sul territorio pontino e che si spera diverti un esempio “virtuoso” da imitare, per aumentare le spiagge “pet friendly”, sull’intero territorio regionale.