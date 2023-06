Sabaudia, il presidente del Parco del Circeo Giuseppe Marzano si unisce ai volontari di Plastic Free

SABAUDIA – Anche il presidente del Parco Nazionale del Circeo Giuseppe Marzano si è unito ai volontari di Plastic Free che sabato pomeriggio si sono dati appuntamento a Sabaudia per una nuova iniziativa ambientale. Trentadue magliette blu, guidate dai referenti locali Adriano e Silvia Salvatori, si sono rimboccati le maniche e hanno raccolto 1,2 kg di mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo trovato molte meno cicche di sigarette abbandonate nell’ambiente e questa è una cosa positiva”, raccontano i volontari tra cui i ragazzi di Noi Siamo I Giovani – Sabaudia , la prof.ssa M. Subiaco referente del progetto “ Le scarpe di Pietro” del Vittorio Veneto Salvemini, Marina Mobilio di Terracina rifiuti zero. “Ringraziamo il sindaco Alberto Mosca per il patrocinio morale, gli operatori della Del Prete srl servizi per l’ambiente che hanno distribuito buste ai cittadini e cappellini colorati”.

Come sempre è stata anche l’occasione per fare attività di sensibilizzazione. E’ stata la biologa marina Martina Gaglioti ad aprire l’evento fornendo informazioni importanti sui danni prodotti dai mozziconi di sigaretta: “Ogni filtro è composto da 15.000 fibre di microplastica e si stima che ogni anni i mozziconi di sigaretta rilasciano nell’ambiente un totale di 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica: una quantità paragonabile a quella prodotta da tutte le lavatrici domestiche del mondo”.

L’evento, nell’ambito del cartellone nazionale Plastic Free per il fine settimana del 3 e 4 giugno, è stato sostenuto con una donazione da Debora Dal Sasso dell’azienda Aim Promo srl, da Danzarte centro artistico di Margherita e Benedetta Catone e da Cristian Farinazzo dell’Auto Carrozzeria Farinazzo Rizzieri.