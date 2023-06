Terracina, insulti all’alunno di quarta elementare, indagata la maestra di matematica

TERRACINA – Sarà ascoltata oggi l’insegnante iscritta nel registro degli indagati per maltrattamenti. La procura della Repubblica di Latina ha richiesto anche la sospensione dall’esercizio dell’insegnamento in seguito ad una serie di insulti e umiliazioni che la maestra avrebbe rivolto ad un bambino di 10 anni, che frequenta la quarta elementare. Teatro dei fatti una quarta classe di una scuola elementare di Terracina dove la 44enne insegna matematica. Il bambino durante tutto l’arco dell’anno scolastico è stato oggetto di frasi denigratorie come “Sei un somaro, un incapace, una testa vuota”, con un atteggiamento offensivo e ripetuto nel tempo. Oggi l’insegnante sarà interrogata dal Gip.