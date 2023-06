Trovati a Terracina con arnesi per lo scasso, foglio di via e denuncia per due uomini dei Castelli

TERRACINA – Lo scorso 7 giugno i Carabinieri della Compagnia di Terracina sono intervenuti in una località del centro di Terracina e hanno proceduto all’accurato controllo di due persone, un 63enne e un 57enne, entrambi residenti nell’area dei Castelli Romani e già conosciuti alle forze dell’ordine. I due sono stati trovati nell’ingiustificato possesso di strumenti atto allo scasso e quindi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Nei loro confronti, in considerazione del luogo in cui si trovavano e delle censure a loro carico è stato eseguito il Foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per tre anni nel Comune di Terracina. Tali servizi di prevenzione si inquadrano nell’intensificazione del controllo del territorio, anche a seguito di recenti furti su auto perpetrati in città.