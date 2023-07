A Latina Lido l’acqua non è più blu: il fenomeno del mare marrone

LATINA – “Il mare di Latina è marrone. Fa effetto anche solo immergere un piede”. La segnalazione, l’ultima di una serie è arrivata in redazione da un’ascoltatrice arrabbiata, ma basta andare su una qualunque spiaggia del lungomare del capoluogo “Bandiera Blu” per rendersi conto che qualcosa è accaduto. Anche ieri mattina una lunga striscia marrone ha colorato l’acqua nei pressi di Foceverde rendendola respingente. Oggi non va meglio sotto il profilo della torbidità. Che cosa è successo?

NESSUNA CRITICITA’ – A spiegare la situazione, l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina Franco Addonizio che si dice certo: “Si tratta di un fenomeno naturale causato dalle forti piogge che si sono verificate sui Lepini, in seguito alle quali sale il livello dei canali che arrivano al mare”. In sostanza, il “marrone” non sarebbe altro che terra, quella che dai corsi d’acqua tracima in mare colorandolo. Un fenomeno che secondo l’assessore non ha alcuna conseguenza sulla balneabilità: “A tutti gli enti preposti, a partire dall’Arpa, sono state fatte le opportune segnalazioni, senza che sia stata mai segnalata o rilevata alcuna criticità. Se le analisi avessero rilevato problemi – conclude il delegato all’Ambiente – avremmo emesso immediatamente un’ordinanza di divieto di balneazione”.