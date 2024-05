Centro commerciale di Via del Lido, Di Cocco: “Le complanari della Pontina non sono del Comune di Latina”

LATINA – Si complica ulteriormente la vicenda dei passi carrabili per il centro commerciale di Via del Lido che sembrava aver preso una strada in discesa con la convocazione di un tavolo tecnico da parte del prefetto di Latina Maurizio Falco.

L’assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco rispondendo all’interrogazione presentata dai consiglieri di Latina Bene comune, Dario Bellini, Loretta Isotton, Damiano Coletta e Floriana Coletta, in merito alla titolarità di via Ferrazza e via Faggiana ha spiegato che la titolarità delle due complanari della Pontina, una delle quali di accesso proprio alla nuova superficie di vendita, non sono del Comune di Latina.

L’ex sindaco Damiano Coletta e il suo gruppo consiliare avevano rimarcato nella loro interrogazione che le due strade complanari della Pontina sarebbero diventate di proprietà del Comune di Latina con atti amministrativi in conformità a una circolare del ministero dei Lavori pubblici risalente al 1997 e che su questa base il Comune avrebbe poi rilasciato i permessi per i passi carrabili per i lavori di realizzazione del centro commerciale.

“Anas Spa – ha invece spiegato Di Cocco – con propria nota del 6 dicembre 2023 ha dichiarato di essere gestore di via Ferrazza dal 21 gennaio 2019, in forza di un verbale di consegna in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018″. Dunque le complanari non risultano nella titolarità e della competenza dell’amministrazione comunale. Non sarà dunque l’ente ha decidere sui passi carrabili indispensabili per l’apertura delle nuove superfici pronte da Natale 2023.