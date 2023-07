Borsa di studio “Giuseppe Manzi”, premiazione per otto studenti

LATINA – Giovedì 20 luglio, alle ore 10.30, si terrà presso la sala De Pasquale del Comune di Latina la cerimonia di premiazione degli 8 studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio “Giuseppe Manzi” istituita dall’amministrazione in memoria del dirigente della Ragioneria improvvisamente scomparso il 20 luglio del 2020. Gli studenti sono stati selezionati dal collegio dei docenti di ciascuna delle scuole secondarie in indirizzo, in base al risultato riportato all’esame di Stato.

Il premio – sottolineano dall’Ente – vuole essere un’occasione per dare risalto ai percorsi scolastici d’eccellenza dei corsi ad indirizzo giuridico economico e i vincitori, due per ogni scuola, riceveranno un premio pari a 1.000 euro, pensato come un incentivo a proseguire negli studi.