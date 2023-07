Cerimonia del Tocco e Diploma Day: San Benedetto e Marconi salutano i diplomati

LATINA – Se per l’Iss Marconi il Diploma Day è una tradizione che si tramanda da anni, al San Benedetto, l’istituto Agrario e Alberghiero, è stata la prima volta. Giovedì 6 luglio, alle 17,00, si è tenuta la prima edizione della Cerimonia del Diploma. “Dopo gli Esami di Stato, per congedare tutti gli studenti – spiega in una nota il Dirigente Scolastico, prof Ugo Vitti – la squadra dei docenti Teresa Ferrarese e Giulio Palombi si è prodigata nell’organizzazione dell’evento e ha salutato gli studenti con un ricordo e una frase per ciascuno, premiando inoltre gli undici che hanno raggiunto la votazione di 100/100”. A coordinare e presentare la manifestazione che ha convolto dieci quinte classi, compresa quella del serale, la professoressa Filomena Sisca. Nel piazzale dell’Europa, davanti la mensa dell’Istituto, anche ‘lancio del tocco’. (in foto)

La Festa al Marconi invece è in programma oggi pomeriggio alle 18,30 ed è la settima edizione. Nell’aula magna dell’istituto di Via Reno si terrà la consegna ufficiale dei Diplomi, la consegna delle medaglie ai ragazzi diplomati con 100/100 e nell’occasione saranno premiati anche due ragazzi che sono stati insigniti delle onorificenze della Repubblica italiana di Alfiere del Lavoro e Alfiere della Repubblica.

Per le due scuole si tratta di un momento formale per valorizzare il percorso svolto dai ragazzi sotto la guida degli insegnanti.