Concessionarie EcoLiri, l’ad Papa: “Iniziative e sconti per venire incontro al cliente”

LATINA – Ecoliri ha ideato una iniziativa con l’obiettivo di venire incontro ai propri clienti. Il target a cui si fa riferimento è quella della vettura usata con diversi sconti che potranno essere applicati a chi deciderà di muoversi verso l’acquisito dell’usato.

“Oggi il mercato sta molto cambiando e ci siamo resi conto che questa iniziativa, già attiva, sta attirando molte persone nelle nostre concessionarie”, spiega Christian Papa, amministratore delegato di Ecoliri.

L’Ad è venuto a trovarci negli studi di Radio Immagine per spiegare come funziona e come è possibile accedervi