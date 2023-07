Evadono un milione e mezzo di tasse: nei guai tre imprenditori di Formia e Gaeta del settore delle pulizie

FORMIA – Fatture false e un’evasione fiscale milionaria è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Latina nel corso di una serie di controlli nel settore delle imprese di pulizia. Denunciati tre imprenditori locali, originari dei Comuni di Formia e di Gaeta.

Le ispezioni tributarie e le indagini economico-finanziarie svolte dal personale specializzato del Corpo hanno permesso stavolta di scoprire un sistema di frode realizzato da società a responsabilità limitata e ditte individuali che, attraverso l’emissione di false fatture, consentivano ai tre imprenditori di evitare il carico delle tasse facendo risultare costi in realtà mai sostenuti e creando falsi crediti Iva. Il risultato era abbattere il reddito imponibile per pagare meno tasse e compensare le debenze tributarie. Le indagini hanno consentito la ricostruzione di un’imposta sottratta al Fisco, per circa 1,6 milioni di euro. Ora i tre imprenditori dovranno rispondere di emissione e utilizzo di fatture false.

“L’operazione, che mira al recupero effettivo alle casse dello Stato delle somme illecitamente non dichiarate e corrisposte all’erario – si legge in una nota del Comando Provinciale di Latina guidata dal colonnello Giovanni Marchetti – , conferma la grande attenzione delle Fiamme Gialle pontine al contrasto delle più perniciose forme evasive, contribuendo a preservare la leale concorrenza tra le imprese e a promuovere prospettive di crescita sane del mercato del lavoro e della produzione, a tutela delle libertà economiche di tutti i cittadini”.