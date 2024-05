Calandrini: “Arianna Meloni a Latina per la chiusura della campagna elettorale”

LATINA – Sarà Arianna Meloni a chiudere la campagna elettorale di Fratelli D’Italia a Latina. La responsabile nazionale del dipartimento adesioni e della segreteria politica di Fratelli d’Italia sarà presente all’evento con il candidato e già europarlamentare Nicola Procaccini, in programma lunedì 3 giugno, alle 19.00, al 24 mila baci.

“La chiusura di una campagna elettorale è un modo per guardarsi negli occhi e sentirsi fieri dei risultati raggiunti, dopo settimane di attività incessanti. Per Fratelli d’Italia è un modo anche per riunire la sempre più numerosa comunità di militanti, dirigenti di partito e amministratori. Avere qui a Latina Arianna, per la prima volta nella veste di responsabile della segreteria politica, è per noi motivo di grande orgoglio – conclude Calandrini – è un riconoscimento senza pari per Nicola Procaccini ma per tutta la comunità pontina di patrioti che mi onoro di coordinare. E’ il segno inequivocabile di un partito nazionale che è attento ai territori e che intende premiare, con la presenza fisica, un gruppo di lavoro che ha portato risultati eccezionali, sotto il punto di vista dei tesseramenti e dei risultati registrati a livello elettorale”.