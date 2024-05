A Latina la Partita della Solidarietà a favore dell’infanzia e del futuro dei bambini

LATINA – Polsoccer, la squadra di calcio della Polizia di Stato, e Cuori Nero azzurri Pontini – squadra composta dall’Amministrazione comunale di Latina – sono scese in campo oggi allo Stadio “Domenico Francioni” di Latina per la Partita della Solidarietà, organizzata da SOS Villaggi dei Bambini con il Patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina e del Consorzio degli Industriali del Lazio. Vincitrice il team Cuori Nero azzurri Pontini.

Dopo i successi del 2023, a Benevento e Crotone, e il recente appuntamento a Terni, è arrivato anche a Latina l’appuntamento sportivo che richiama i messaggi dello sport: gioco di squadra, determinazione, integrazione tra i valori condivisi con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del territorio, in una giornata simbolica per i loro diritti in Italia. Non a caso la partita della solidarietà di Latina si è svolta il 27 maggio, giornata in cui ricorre l’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, rendendo vincolante per ogni iniziativa governativa il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini e la loro protezione. In tutto il mondo, ad oggi, sono 196 gli Stati che hanno provveduto alla ratifica del documento.

Proprio in nome dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconosciuti dalla Convenzione ONU, SOS Villaggi dei Bambini insieme alle scuole del territorio e alle istituzioni locali ha voluto mandare un forte messaggio di pace, solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto.

Prima del calcio di inizio si è svolto un momento di intrattenimento con il gruppo cosplay The Jumanji Project. Presenti anche la squadra cinofila della polizia, che si è esibita con delle dimostrazioni di operazioni antidroga, antisabotaggio e controllo del territorio. I bambini e ragazzi presenti hanno potuto osservare i diversi comportamenti e segnali che i cani della polizia, insieme ai loro conduttori, adottano nei diversi contesti a seconda della situazione. Nello stand della polizia scientifica, invece, sono state prese le impronte digitali di bambini e ragazzi, nel rispetto della privacy, ed è stato rilasciato a tutti un attestato ricordo.

L’evento, promosso da SOS Villaggi dei Bambini, in collaborazione con l’US Acli di Latina e con il Patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina, del Consorzio degli Industriali del Lazio e la media partnership di RAI PUBBLICA UTILITA’ e TGR mira a sostenere i progetti educativi che l’Organizzazione realizza attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di forte vulnerabilità.