I Nas nello studio fisioterapico: denunciato il titolare laureato di scienze motorie

FONDI – Effettuava trattamenti di riabilitazione e manipolazioni su pazienti infortunati o affetti da problematiche muscolo-scheletriche avendo però conseguito la laurea in Scienze motorie e non quella in Fisioterapia. E’ scattata la denuncia da parte dei carabinieri del Nas, per il titolare di un Centro di riabilitazione e posturologia di Fondi. L’uomo, iscritto all’Unione Nazionale dei Chinesiologi, svolgeva illegalmente la professione di fisioterapista effettuando trattamenti terapeutici riabilitativi, anche mediante l’impiego di apparecchiature elettromedicali, eseguendo terapie riservate alla figura professionale del fisioterapista. Nel corso delle indagini i Nas hanno proceduto inoltre al sequestro preventivo dell’intera struttura e delle apparecchiature elettro-medicali contenute, il cui valore complessivo ammonta a circa 500.000 euro.

La scoperta nel corso di una serie di controlli per contrastare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.